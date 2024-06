Autobauer vor Gericht: Neue Urteile wegen Abgas-Tricks

Ein Fall Opel

Besonders spannend ist der Fall Opel. Der Opel-Dieselmotor B16DTH wurde in den Jahren 2013 und 2019 angeblich in 80 unterschiedlichen Modellen verbaut. Eine Klägerin kaufte 2021 einen gebrauchten Opel Astra um 9.999 Euro. Bei dem Fahrzeug sind laut Urteil drei Abgas-Reinigungs-Abschalteinrichtungen verbaut: ein Thermofenster, eine Höhenabschaltung und eine Drehzahlabschaltung. „Die Korrektur der Abgasrückführrate findet in einem Temperaturbereich von unter zwei Grad und über 37 Grad Celsius statt“, heißt es im Urteil des Bezirksgericht St. Johann im Pongau. „Beim Unterschreiten des Luftdrucks von 90 Kilopascal, was einer Höhenlage von mehr als 900 Metern entspricht, wird die Abgasrückführrate aus Gründen des Motorschutzes deaktiviert.“ Auch bei Drehzahlen oberhalb von 3.600 U/min werde „aus Motorschutzgründen“ der Abgasrückführung abgeschaltet.

„Das Klagsfahrzeug entspricht wegen der drei verbauten unzulässigen Abschalteinrichtungen nicht den EU-Bestimmungen über die Typengenehmigung (...) und würde diesen auch nach dem Software-Update nicht entsprechen“, so das Gericht. „Das Fahrzeug ist mangelhaft.“ Der Besitzerin wurden zehn Prozent Schadenersatz zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.