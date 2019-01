Aufreger: AUA streicht 210 Bord-Jobs auf den Bundesländer-Flughäfen

Brief an die AUA-Belegschaft

"Die absehbaren Veränderungen in der Flotte und in unserem Netz haben natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf unsere dezentralen Crew-Basen in Altenrhein, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg, wo wir heute aufgeteilt auf alle Standorte noch gut 200 fliegende Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Diese Strukturen sind bekanntermaßen teuer und komplex. Ein zukunftsfähiges Betriebskonzept zum Erhalt der dezentralen Basen wurde von den betroffenen Mitarbeitern im Sommer 2018 abgelehnt", schrieb AUA-Chef Alexis von Hoensbroech heute an die Mitarbeiter.