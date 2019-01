Deutsche Warnstreiks treffen auch Fluggäste aus Österreich

Am Frankfurter Flughafen wird wegen eines Warnstreiks heute, Dienstag, etwa jeder dritte Flug ausfallen. Von geplanten 1200 Flugbewegungen wurden schon gestern, Montag 470 An- und Abflüge gestrichen. Die Gewerkschaften Verdi und DBB haben das Sicherheitspersonal in Frankfurt aufgerufen, von 2.00 Uhr bis 20.00 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Sie kämpfen für höhere Löhne.