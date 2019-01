AUA nach Niki-Pleite 2018 mit Passagierrekord

Nach dem Flughafen Wien meldet auch die Austrian Airlines einen Passagierrekord für 2018. Die AUA steigerte die Passagierzahl um 8,5 Prozent auf 13,9 Millionen Fluggäste. Die Lufthansa-Tochter stockte im Vorjahr nach den Insolvenzen von Niki und dessen Mutterkonzern Air Berlin ihre Flüge auf, um auf die neue Billigflieger-Konkurrenz zu reagieren, die versuchte, die entstandene Lücke zu füllen.

"Es wurde 2018 insgesamt mehr geflogen und es wurde auch mit Austrian Airlines deutlich mehr geflogen", sagte AUA-Vorstand Andreas Otta am Donnerstag in einer Presseausendung. "Auch für 2019 planen wir, unser Angebot am Drehkreuz Wien weiter auszubauen", so Otto. Damit wird die AUA nicht alleine bleiben. Auch Laudamotion, Level und Wizz Air haben für heuer große Expansionspläne, was den Preiskampf weiter befeuern wird.

2018 erhöhte die AUA das Flugangebot - gemessen in Sitzkilometern - um 6,2 Prozent. Die Nachfrage war jedoch noch größer: Der Absatz legte gegenüber 2017 um 9,7 Prozent zu, weshalb die Auslastung der Flüge um 2,5 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent stieg. Die Anzahl der Flüge erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 150.963.