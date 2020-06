Austrian Airlines auf Expansionskurs

Die AUA soll eine Qualitätsairline bleiben, aber auch „Leute ansprechen, die für 49 Euro von A nach B fliegen wollen“, so Albrecht. Daher sollen 2015 neue Tarifmodelle eingeführt werden. Wer z. B. eine sehr günstige Ticketklasse bucht, muss dann schon für das erste Gepäckstück extra zahlen.

Wirtschaftlich peilt die AUA heuer operativ ein leichtes Plus an, nächstes Jahr soll es mehr als 2013 (25 Mio. Euro) sein. Wie viel der neue KV den Konzern kostet, will Albrecht weiterhin nicht verraten. Geschätzt werden bis zu 100 Mio. Euro. Allerdings fliegt die AUA nun mit dem im Konzern günstigsten KV, was Vorteile bei Streckenaufteilungen bringt. So sind demnächst vier Flieger für die Swiss in der Schweiz im Einsatz.