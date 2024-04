Flug-Ausfall wegen Streik: Wenn man mit der AUA im Ausland strandet

Er wurde von der AUA am Dienstag davor storniert. „Dann gab es 35 Stunden keinerlei Reaktion“, sagt Herr T. „Die Kommunikation war eine Katastrophe.“ Später wurde ihm eine Umbuchung auf einen Flug am Vormittag des Ostersonntags, also drei Tage später, angeboten.

Ersatzflug nach München

„Das war keine Option“, sagte T. Seine Familie wollte zu Ostern wieder in Wien sein. Er organisierte sich einen Ersatzflug, nach Wien gab es keinen. So musste er von Barcelona nach München und von München ging es mit dem Leihauto für 542 Euro nach Wien. Erst nach insgesamt zwölf Stunden Reisezeit war die Familie T. am Karfreitagabend wieder in Wien.

Insgesamt hatte Herr T. rund 2.200 Euro Gesamtkosten. Die Kosten für die selbstorganisierten Flüge nach München samt Leihwagen wollte die AUA nicht ersetzen. Wäre die Familie T. aber drei Nächte bis Ostersonntag in Barcelona geblieben, hätte die AUA die Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernehmen müssen. Wobei da kein Fünfsternehotel bezahlt wird, sondern eher Hotels in der Klasse von Motel One. Herr T. hat sich aber nicht beirren lassen, forderte von der AUA einen Kostenersatz ein.