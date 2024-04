AUA-Machtkampf: Das sind die Akteure

Beim Streit um den Kollektivvertrag für das Bordpersonal der Austrian Airlines (3.500 Beschäftigte) war auch am Donnerstag eine Lösung nicht in Sicht. „Es gibt Gespräche auf verschiedenen Ebenen, aber Verhandlungstermin gibt es keinen“, sagte AUA-Sprecherin Sophie Matkovits zum KURIER. Diverse Gespräche bestätigte auch die Gewerkschaft. Am Angebot der Airline dürfte sich nichts geändert haben. Sie bietet nach 20. Verhandlungsrunden dem fliegenden Personal, darunter sind rund 900 Piloten, eine KV-Erhöhung von 18 Prozent an, davon acht Prozent heuer und jeweils weitere fünf Prozent für 2025 und 2026. Co-Piloten sollten zusätzlich bis zu zehn Prozent mehr erhalten.

Indes wollen der Bord-Betriebsrat und die Gewerkschaft Vida die Lücke zwischen den Gehältern bei der AUA und dem Mutterkonzern Lufthansa verkleinern. Laut Gewerkschaft verdienen die Lufthansa-Beschäftigten um bis zu 40 Prozent mehr. „Unterm Strich hat das AUA-Management jetzt ein Angebot vorgelegt, das zwar verbessert, dafür aber zeitlich gestreckt wurde“, sagte Vida-Luftfahrt-Chef Daniel Liebhart vor einigen Tagen. „Der Unterschied zum bisherigen Angebot ist nur minimal. Auch werden damit die Unterbezahlung und Ungleichbehandlung der österreichischen Beschäftigten im deutschen Lufthansa-Konzern im gleichen Ausmaß fortgesetzt.“