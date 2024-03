Flugbegleiterin erzählt vor Streik: "Die AUA findet keine Leute mehr"

Sie hatte darauf gehofft, dass beide Seiten ein bisschen nachgeben und dass der Konzern erkenne, dass man von dem Gehalt nicht leben könne - "es ist schlichtweg zu wenig." Der Unterschied zwischen dem, was man beim Mutterkonzern Lufthansa und dem, was man bei der Austrian Airlines verdiene - für die gleiche Arbeit-, sei einfach zu groß.

Vorkochen, um Geld zu sparen

Viele ihrer Kollegen und Kolleginnen können sich das Leben mit dem Job schlichtweg nicht leisten. Man sei auf ein Auto angewiesen, weil der Airport-Bus oder der CAT nicht rund um die Uhr fährt. Auch wohnen nicht alle In Wien. "Aber Auto und Wohnung geht sich finanzielle für viele nicht aus", sagt sie und berichtet von Kollegen, die wieder bei den Eltern eingezogen sind oder vom Vater um 05:00 morgens zum Flughafen, also ihrer Arbeitsstelle, gebracht werden. Andere ehemalige Kolleginnen haben das Leben als Flugbegleiterin an den Nagel gehängt und arbeiten in einem Büro. Dort verdienen sie vielleicht im Monat nicht mehr - aber sie brauchen dafür kein Auto. "Es ist so weit, dass sich einige Kollegen und Kolleginnen auf einer Außenstelle das Essen nicht leisten können und noch zu Hause vor dem Flug vorkochen, damit sie sich die bezahlten Diäten sparen können", schildert die AUA-Mitarbeiterin.