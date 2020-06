AT&S hält an mittelfristigen Zielen fest

Die künftigen Markt-und Digitalisierungstrends werden intakt gesehen. Gerstenmayer verwies in der heutigen Pressekonferenz unter anderem auf die großen Trends 5G, Big Data, Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge, die für die AT&S positive Impulse bringen könnten. Das wahrscheinlich größte Fragezeichen werde der Automotive-Bereich sein, hier werde man die Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten müssen.

Für Basisinvestitionen wie Instandhaltung und Technologie-Upgrades wird im laufenden Geschäftsjahr ein reduziertes Budget von bis zu 80 Mio. Euro veranschlagt. Im Rahmen der strategischen Projekte sind je nach Projektfortschritt für 2020/21 Investitionen bis zu 410 Mio. Euro vorgesehen.

China

Beim Projekt im chinesischen Chongqing - ein Ausbau um rund 1 Mrd. Euro - habe es bei einer Gesamtdauer von drei Jahren bisher eine Verzögerung von sieben Wochen gegeben. Von dem Investment wird auch das österreichische Werk Leoben-Hinterberg mit neuen Technologien und zusätzlichen Kapazitäten profitieren.

Kurzarbeit gibt es in Österreich derzeit nicht. Gerstenmayer wollte dies heute aber nicht grundsätzlich ausschließen. Ein größeres Jobabbauprogramm sei nicht vorgesehen. Beschäftigt sind im Konzern rund 10.000 Mitarbeiter, davon 7.000 in China.

Die Coronakrise habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im vierten Quartal (Jänner bis März 2020) ausgewirkt. Man habe nicht wie geplant das umsatzstärkste Quartal erzielt, die Erlöse lagen bei 247 Mio. Euro, im umsatzstärksten Quartal 2019/20 waren es 267 Mio. Euro. Die Werke laufen, die Coronakrise hat sich in einem zweiwöchigen Stillstand in zwei Werken in China niedergeschlagen.