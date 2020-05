AT&S-Chef: "Werden durch eine Delle gehen müssen"

Rückverlagerung unrealistisch

Was die derzeit geführten Diskussionen um eine Rückverlagerung von Produktionen nach Europa betrifft, zeigt sich der AT&S-Chef eher skeptisch. "Mir fehlt die Idee und der Schulterschluss, was wir in Europa überhaupt wollen sowie Initiativen, die das auch umsetzen", meint Gerstenmayer. Er verwies auf China, das mit 100 Milliarden Dollar der Branche unter die Arme greife. "Die Wertschöpfung hat sich nach Asien verabschiedet". Auch die USA würden massiv Geld in neue Technologien investieren, weshalb die neuesten Entwicklungen im Bereich Smartphones oder Datacenter "spurlos an Europa vorübergegangen sind".

Eine rasche Re-Regionalisierung in Europa hält der AT&S-Chef daher für unrealistisch, zumal es inzwischen auch an qualifiziertem Personal in Europa fehle. Ein Zurückverlagerung der Produktion müsse letztlich auch wirtschaftlich Sinn machen, denn Konsumenten würden keine überhöhten Preise für Elektronik zahlen wollen.

Kompetenzzentrum in China

AT&S baut selbst seine Kapazitäten in China aus, wo die Produktion nach der Corona-Krise wieder voll angelaufen ist. Das Werk II in Chongqing/ China wird zum Kompetenzzentrum für die Modul-Integration erweitert. In diesem neuen Geschäftssegment für integrierte Module für mobile Endgeräte und Hochleistungsrechner erwartet sich der Leiterplattenhersteller in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum.