AT&S-Chef Gerstenmeyer: „Europa hat die Gefahr unterschätzt“

War es richtig, die Wirtschaft so runterfahren?

Aus unserer Sicht war es wichtig, dass die Industrie hierzulande weiterläuft. Weil sie das Rückgrat der Wirtschaft ist. Sowohl in Bezug auf die Zahl der Beschäftigten als auch die Wertschöpfung.

Aber die anderen Sektoren?

Ganz ehrlich: In Summe hat Europa spät reagiert. Man hätte in Europa schon im Jänner entsprechende Vorbereitungen treffen können. Hätte man also rechtzeitig reagiert, hätte man nicht so intensiv runterfahren müssen.

Hat Europa die Gefahr unterschätzt?

Ja. Man hat geglaubt, dass das ein chinesisches Problem ist. Dabei war der Ernst der Lage sichtbar. Die Informationen waren da. Man hätte nur danach fragen müssen.

Kommt eine zweite Welle?

China und auch andere südostasiatische Länder beobachten das ständig und sehr genau. Ich würde die Gefahr keinesfalls unterschätzen. In Singapur wurde der Virus durch Gastarbeiter wieder eingeschleppt, was zu einer zweiten Welle führte.

Wie ist das Leben in China jetzt?

Das ist von Region zu Region unterschiedlich. In Megastädten wie Schanghai herrschen nach wie vor strenge Regeln wie totale Maskenpflicht. Am Land ist das weniger der Fall. Die Restaurants sind jedenfalls wieder in Betrieb, aber die Schulen werden erst jetzt geöffnet.

In Europa wird wieder einmal der Ruf nach mehr Staat laut. Was sagen Sie dazu?

Der Staat ist notwendig bei der kritischen Infrastruktur und bei der Daseinsvorsorge. Und er muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. In der Industrie jedenfalls sollte er das Wirtschaften denen überlassen, die etwas davon verstehen.

Aber soll sich der Staat an Unternehmen wie Fluglinien beteiligen, um sie zu retten?

Krisen bringen immer Strukturschwächen zutage. Die europäische Flugbranche hat ein Strukturproblem, das seit Jahren nicht gelöst ist.

Durch den Shutdown wurde die schwerste Rezession seit 90 Jahren verursacht. Wie kommen wir da raus?

Wir brauchen so schnell wie möglich Rahmenbedingungen, um die Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind, zurück in die Unternehmen zu bringen. Und die Unternehmen brauchen Bedingungen, damit sie wieder investieren.

Soll der Staat Konjunkturpakete schnüren – also noch mehr Schulden machen?

Wenn dadurch eine positive Hebelwirkung entsteht, kann das sinnvoll sein.

Könnte man dabei die Klimakrise gleich mitdenken?

Unbedingt. Konjunkturpakete zur Förderung der Elektromobilität wären so ein Thema. Ebenso Investitionen in die Digitalisierung.

Wird AT&S eine Dividende ausschütten?

Wir schauen uns das an.