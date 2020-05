ORF büßte neuerlich Marktanteile ein

Die „Leuchttürme“ von ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner verlieren schon vor dem angekündigten Sparpaket im kommenden Jahr zusehends an Strahlkraft. Der KURIER hat sich sechs Formate angesehen und verglichen, wie die Quoten in der selben Zeitzone ein Jahr davor performt haben. Dabei zeigt sich: Prominente Namen wie Barbara Stöckl oder Vera Russwurm ziehen nicht mehr so stark wie einst. Dafür hat sich die Information in der Mittagszeit („Heute Mittag“) durchsetzen können.

Am schwersten hat es die Sendung „ Vera bei ...“, die am Samstagabend in der schwierigen Zeitzone um 23.35 Uhr auf ORF2 positioniert ist. Den Sendeplatz hat das Format jedenfalls nicht belebt: Vergleicht man die Samstag(spät-)abende von Ende September bis Ende November 2012 mit dem gleichen Zeitraum heuer, zeigen sich deutliche Einbußen: Der Marktanteil liegt bei 15,9 statt 17 Prozent, die Zuschauerzahlen sanken von 305.000 auf 281.000.

Ähnlich schwierig gestaltet sich die am Donnerstag auf 23.00 Uhr verräumte Talkrunde „ Stöckl“: Statt 16 Prozent Marktanteil gab es nur 15 Prozent, statt 177.000 Sehern schalteten im Schnitt nur 163.000 um diese Uhrzeit auf ORF2. Im Vorjahr lief auf dem Sendeplatz der „Fall für 2“.

Das chronisch schwächelnde Society-Magazin „Chili“ wurde auf ORFeins durch ein noch schwächer performendes „ZiB Magazin“ ersetzt. Die Zeitzone von 19.45 Uhr bis 19.54 Uhr hat im Schnitt um 39.000 Seher weniger (140.000) und verlor bei der für ORFeins wichtigen jungen Zielgruppe: Von den 12- bis 49-Jährigen schauten statt 11,2 Prozent nur 10,5 Prozent zu.