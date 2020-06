ORF-Quoten leicht im Plus

Das Plus von 1,2 Prozent zum Vorjahr relativiert sich bei einem Rückblick auf die Juli-Quoten bei der WM 2010 (36,8). 2008 erreichte man gar 37,4 Prozent, dabei war die EURO 2008 in Österreich bereits am 29. Juni Geschichte und damit nicht mehr Teil der Juli-Auswertung. Und Olympia in Peking startete überhaupt erst am 8. August.

Im Schnitt konnte der ORF im Juli 3,38 Mio. Seher pro Tag verzeichnen, was die höchste Tagesreichweite seit 2006 bedeutet, wie es in einer Aussendung des öffentlich-rechtlichen Senders hieß. Rechnet man die Spartensender ORF III, ORF Sport Plus sowie 3sat und ORF 2 Europe noch hinzu, erreichte die ORF-Senderfamilie 37,9 Prozent Marktanteil. Neben sportlichen Höhenflügen konnte vor allem die 16. Staffel von Elisabeth T. Spiras Kuppelshow "Liebesg`schichten und Heiratssachen" überzeugen, deren Auftakt 1,021 Mio. Seher verfolgten.