Springer-Konzern verkauft auch französische Zeitschriftentitel

Nach dem Verkauf deutscher Zeitschriften und Regionalzeitungen trennt sich der Axel-Springer-Konzern auch von mehreren französischen Zeitschriften. Der französische Verlag PGP sei an das Unternehmen Reworld Media verkauft worden, sagte ein Springer-Sprecher dem Branchenblatt "New Business" laut einer Meldung vom Samstag. PGP verlegt in Frankreich Frauenmagazine sowie Koch- und Fernsehzeitschriften, darunter die Titel "Tele Magazine" und "Vie Pratique Feminin".

Dem Bericht zufolge will sich Springer auch in Frankreich verstärkt auf das Digitalgeschäft konzentrieren. Erst am Donnerstag hatte der Verlag den Verkauf mehrerer deutscher Regionalzeitungen und Zeitschriften an die Funke-Mediengruppe bekannt gegeben und dies ebenfalls mit der Fokussierung auf die Digitalaktivitäten begründet. Die Funke-Mediengruppe - ehemals WAZ-Gruppe - übernimmt alle Programm- und Frauenzeitschriften Springers, darunter "Hörzu" und "Bild der Frau", sowie die " Berliner Morgenpost" und das " Hamburger Abendblatt". Dem Verkauf muss noch das deutsche Bundeskartellamt zustimmen.