Roadmovie mit Rollstuhl

In Rückblenden, anhand von Dias aus seiner Kindheit und Jugend, erzählt Harry auf beherzte, positive Weise von seiner Krankheit – auch über Sexualität. „Behinderte werden oft als asexuelle Wesen gesehen. Mir war wichtig, das anzusprechen“, erklärt Hötzinger im Gespräch.

Am Ende der TV-Fassung (am 6.5. im ORF-Kulturmontag, 23.15, ORF 2) trifft Harry in Cannes auf Ulrich Seidl. Doch das Wichtigste ist schon davor geschehen. „Es ist kein Seidl-Fanfilm“, sagt Reisecker. „Für mich ist der Höhepunkt die Reise an sich.“

( Peter Temel)