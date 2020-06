Ulrich Seidl: Der Provokateur im Gespräch

Sie arbeiten ja auch an einer neuen Doku über Keller. Worum geht es da?

Um das Verhältnis der Österreicher zu ihren Kellern. Der Keller ist ja auch vorwiegend Männer-Domäne und kann vieles sein: Freizeitkeller, Bastelkeller, Kellerbar – bis hin zu den Abgründen des Kellers, des Geheimen, des Verbrechens.

Da fallen einem gleich die Fälle Kampusch und Fritzl ein...

Als die Fritzl-Geschichte öffentlich wurde, haben mich internationale Medien gefragt, ob ich dazu ein Interview geben wollte. Ich habe "Nein" gesagt, und "Wie kommen Sie darauf?"

Wirklich? Sie gelten als Spezialist für österreichische Perversion?

Offensichtlich.

Waren Sie schockiert?

Es war mir wurscht. Aber dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mach ich eben einen Film über Keller. Die Idee dazu hatte ich aber schon viel früher. Als ich für meinen Film "Hundstage" recherchierte, besuchte ich viele Einfamilienhäuser. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kellerräume oft viel großzügiger angelegt sind als die Wohnräume. Es scheint, als würden sehr viele Leute gerne ihre Freizeit im Keller verbringen. Dort können sie machen, was sie wollen, und das Wohnzimmer oben bleibt unberührt.

Sie treten gemeinsam mit Michael Haneke in Cannes an – ein großer Erfolg. Ist die österreichische Filmpolitik auf dem richtigen Weg?

Der österreichische Film ist für dieses kleine Land und die geringen finanziellen Mittel im Vergleich zu anderen Ländern ganz großartig. Deutschland zum Beispiel, ein Land mit 80 Millionen Einwohner hat im Vergleich dazu, was den künstlerischen Film betrifft, weniger zu bieten. Das liegt auch daran, dass die Deutschen eine andere filmpolitische Entscheidung getroffen haben: Nämlich die – und das wollen einige Produzenten in diesem Land auch – dass man eine Filmbranche hat, in der bestimmte Leute gutes Geld verdienen. Denen ist es egal, ob die Filme künstlerisch reüssieren oder nicht – solange sie Geld bringen. Aber das österreichische Filmschaffen ist inzwischen wahnsinnig vielfältig geworden, auch wenn die Filmwirtschaft jahrzehntelang von Menschen bestimmt war, die das so nicht geplant hatten.

Hat Film in der heimischen Kulturlandschaft den Platz, der ihm gebührt?

In Österreich rangiert Film immer noch ziemlich unten, hinter Oper, Musik und Theater. Aber es ist nicht mehr wie vor zwanzig Jahren, wo die mediale Reflexion des heimischen Films meistens sehr abwertend war. Das hat sich geändert. Trotzdem sieht man eher selten einen österreichischen Politiker bei einer Filmpremiere.

Sind Sie über die Jahre milder geworden?

Ich finde nicht. Milder würde heißen, dass man die Dinge nicht mehr so unbestechlich anschaut. Das würde mir nicht gefallen. Vielleicht bin ich weiser geworden – das hat man wahrscheinlich an sich, wenn man älter wird. So ist beispielsweise der dritte Film meiner Trilogie, "Paradies: Hoffnung" ein für mich unüblicher Film geworden.

Unüblich inwiefern?

Er handelt von einem 13-jährigen Mädchen, das sich in einem Diätcamp in einen fast 60-jährigen Mann verliebt. Es ist eine verbotene Liebe, aber sie ist ohne Provokation erzählt. Man könnte diese Thematik auch sehr explizit darstellen, aber das tue ich nicht. Stattdessen ist der Film sehr einfühlsam, ohne Verstörung: Ein "Lolita"-Stoff, aber erzählt aus der Perspektive des Mädchens.

Sie werden heuer 60. Denken Sie über das Alter nach?

Darüber denke ich schon lange nach (lacht). Das Leben ist endlich, also denkt man über den Tod nach. Der Tod beschäftigt mich seit meiner Kindheit, schon deshalb, weil für mich der Suizid immer auch eine Möglichkeit war. Vielleicht kann man deswegen dann auch so unausweichlich sein. Man hat nichts zu verlieren.