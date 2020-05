Lanz muss ohne Hollywood auskommen

Überschallflieger Felix Baumgartner kommt doch nicht, dafür ein Kandidat aus Tirol. Der 19-jährige Guido Reiter wird bei „Wetten, dass ..?“ heute in Freiburg in die Luft gehen. „In der Gottschalk-Ära hat es viele Sendungen gegeben, in denen Österreich praktisch gar nicht vorgekommen ist. Weder mit Kandidaten noch mit Prominenten oder Wetten. Das hat sich deutlich verändert. Wir werden jetzt inhaltlich wahrgenommen. Das kulminiert in dem Versuch, ,Wetten, dass ..?‘ nach Jahren wieder nach Österreich zu bringen – im März senden wir aus Wien,“ sagt ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm.

Bei seinem dritten „Wetten,dass ..?“-Einsatz am Samstag, 8. Dezember (20:15 Uhr, ORFeins) wird Markus Lanz ohne Stars aus Hollywood auskommen müssen. Ob das an Tom Hanks’ schlechter Nachrede liegt? Nach seinen Auftritt bei der letzten Show in Bremen lästerte Hanks: In den USA wäre „Wetten, dass ..?“ längst abgesetzt worden.