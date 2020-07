Lanz: Wetten, dass es nur Fernsehen ist?

In Deutschland ist es ja so, wenn man "Wetten, dass ..?" gemacht hat, kann man in Pension gehen – danach kommt nichts mehr. Machen Sie das jetzt 20 Jahre?

Es wäre sehr vermessen, dass von sich selber abhängig zu machen. Man muss schauen, ob da eine Gegenliebe entsteht und es einen Resonanzboden gibt. Wenn die Menschen sagen, sie schauen sich das gerne an, mache ich das eine Weile. Und wenn nicht, werde ich nicht sitzen bleiben und sagen: Ich sende so lange, bis ihr mich gefälligst lieb habt. Das mache ich sicher nicht.

Wie bereiten Sie sich auf die Sendung vor?

Ich bin immer gut damit gefahren, mich intensiv auf Menschen, Gespräche, Begegnungen vorzubereiten und fühle mich dann auch sicherer. Andere Leute machen das lieber spontan. Es gibt von Thomas Gottschalk den berühmten Satz: Wenn die Vorbereitung auf die Sendung länger dauert, als die Sendung selbst, dann ist irgendwas grundverkehrt. Das habe ich immer anders gesehen. Wobei Thomas Gottschalk natürlich wie kein Zweiter von diesem Mutterwitz lebt. Der kann das auch. Ich muss mir die Dinge eher erarbeiten.

Sehen Sie sich einem speziellen Quotendruck ausgesetzt?

Null. (lacht) Nein, natürlich. Aber Quotendruck gibt’s immer, auch am späten Abend. Das ist aber nichts, was mich schreckt. Insofern als es Dinge gibt, die man nur beschränkt beeinflussen kann.

Haben Sie sich in der Vorbereitung der Couch-Gespräche auch an Ihrem Vorgänger orientiert – wie man es nicht machen soll?

Ich muss da mal was klarstellen: Ich bin jemand, der immer gerne "Wetten, dass ..?" gesehen hat. Diese Sendung ist Teil meiner Kindheit und Jugend. Ich habe da auch schwere Traumata davongetragen, weil meine Mutter sich jahrelang geweigert hat, einen Fernseher zu kaufen, und ich kenne "Wetten, dass ..?" – als es dann endlich einen Fernseher gab – nur in Schwarz-Weiß und mit ganz viel Schnee. Deswegen hab’ ich irgendwann beschlossen, mich an meiner Mutter zu rächen und bin direkt zum Fernsehen gegangen. Und ich habe Thomas Gottschalk immer als Naturereignis erlebt. Der kam da an mit seiner unangepassten Art und fragte Frauen, ob sie nicht Angst haben, sich die Eierstöcke zu verkühlen und so weiter. Heute sind viele der Standards, die er damals gesetzt hat, gang und gäbe.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Gottschalk?

Da wurde viel hineingeheimnist in eine angebliche Rivalität – die gab es nie. Erst vor Kurzem haben wir miteinander telefoniert. Und ich kann sagen, das fühle ich zumindest so, Thomas Gottschalk ist eine sehr neidfreie Zone. Der hat seinen Frieden mit dieser Entscheidung gemacht – er hat die Sendung ja selber abgegeben, und ich gehöre zu denen, die das am meisten bedauern –, und ich respektiere das sehr. Weil ich immer vor Menschen Respekt habe, die an einem bestimmten Punkt ihres Lebens, an dem sie eigentlich ganz entspannt für immer in einen Liegestuhl in Malibu legen könnten, noch mal sagen: Ich mach’ jetzt wieder was ganz Neues. Ich habe das in meinem Leben auch immer so gemacht.