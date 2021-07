Lanz spricht über "Wetten, dass ..?"

Per Handschlag wurde Lanz` neuer Job mit ZDF-Programmchef Thomas Bellut besiegelt. Zum ersten Mal stand die "Wetten, dass ..?"-Nachfolge laut Lanz erst im November 2011 für ihn auf dem Tableau. "Es fing mit dem jährlichen Mitarbeitergespräch Ende November 2011 an. Thomas Bellut sagte dabei, dass wir uns eventuell auch noch mal über `Wetten dass ..?` unterhalten sollten. Ich fing herzhaft an zu lachen, er lachte auch. Das war es fürs Erste. Kurz danach hatte ich den Vorschlag verdrängt; konkreter wurde es erst wieder vor vier Wochen", so Lanz zur Bild.

Als vom ZDF ein konkretes Angebot kam, sei seine Frau Angela die wichtigste Ratgeberin gewesen. Ohne die Erlaubnis seiner Frau hätte es kein "Wetten, dass ..?" gegeben, so Lanz. Sie habe ihn zu nichts gedrängt aber ihn bestätigt und meinte: "Ja, du kannst das." Angela Gessmann ist Betriebswirtin und 28 Jahre alt. Im Sommer 2011 heirateten die beiden.

Der skandalfreie Moderator, der keine Ecken und Kanten zu haben scheint, soll "Wetten, dass ..?" erstmals am 6. Oktober moderieren. Die Zusammenarbeit mit dem ZDF ist vorerst auf drei Jahre angelegt.