Arbeiterkammer sieht Ende des Betongold-Baubooms als Chance

"In Österreich ist extrem viel gebaut worden", sagte Thomas Ritt von der Arbeiterkammer (AK) Wien bei einer Pressekonferenz am Montag. Allerdings "leider das Falsche" - und dazu auch noch teuer, so der Leiter der Abteilung Kommunal und Wohnen. Denn es sei aber nicht zum Wohnen, sondern rein als Geldanlage gebaut worden. Es handle sich insofern um "betonierte Sparbücher", kritisiert die AK.