Notenbanken spielen bei Zinsen Mikado: Wer bewegt sich zuerst?

„Die Notenbanken spielen Mikado: Wer bewegt sich zuerst?“, beschreibt Stefan Schneider diese Situation. Der „Chief German Economist“ der Deutschen Bank war Gast bei einer Veranstaltung des Bankenverbandes in Wien. Der Top-Ökonom rechnet damit, dass es in den USA und in der Eurozone ab Juni 2024 zu ersten Zinssenkungen kommen werde. Das Tempo der Zinssenkungen sei aber ungewiss. Realistisch sei ein Niveau für den US-Leitzins von knapp über drei Prozent Anfang 2025. Für die Eurozone erwartet Schneider 2,5 Prozent – aber erst im Schlussquartal 2025.