IWF rät von schnellen Zinssenkungen in Europa ab

In vielen Branchen werden Mitarbeiter händeringend gesucht, die in den Lohnverhandlungen gute Karten haben. Die Unternehmen wiederum könnten höhere Personalkosten auf ihre Kunden abwälzen, was die Inflation hochhalten könnte. Diese will die EZB mit ihrer Zinspolitik in Schach halten.

Trotz der schwachen Konjunktur rechnet der IWF mit einer "sanften Landung" der Wirtschaft im Euro-Raum und nicht mit einer tieferen Rezession, sagte Kammer. Die Wirtschaft der Euro-Zone war im Sommer überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank von Juli bis September um 0,1 Prozent. Experten hatten dagegen mit einer Stagnation gerechnet, nach einem Zuwachs von 0,2 Prozent im Frühjahr.