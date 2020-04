Andritz mit Sparkurs trotz stabilem Gewinn im ersten Quartal

Der börsennotierte steirische Anlagenbauer Andritz hat zwar im abgelaufenen Quartal den Nettogewinn fast halten können, steigt aber wegen der Coronakrise auf die Kostenbremse. Man habe sofortige Anpassungsschritte für kurzfristige Einsparungen und für eine mittelfristige Optimierung eingeleitet, so Vorstandschef Wolfgang Leitner am Donnerstag. In Österreich hat Andritz Kurzarbeit angemeldet.

Ende März verfügte der Technologiekonzern über 1,54 Mrd. Euro an liquiden Mitteln. Darüber hinaus habe die Gruppe Avallinien (Bürgschafts-Kredite) von insgesamt 5,90 Mrd. Euro, von denen erst 2,98 Mrd. Euro ausgenutzt seien. Damit verfüge Andritz über eine solide Liquiditätsposition, wird betont.

Quartalszahlen

Im ersten Quartal erzielte Andritz bei 1,51 (1,49) Mrd. Euro Umsatz einen Nettogewinn von 31,5 Mio. Euro, der lediglich 6,3 Prozent unter dem Vorjahresvergleich lag. Am stärksten performte beim Umsatz der Bereich Pulp & Paper mit 18 Prozent Zuwachs auf 713 Mio. Euro, während die Bereiche Metals, Hydro und Separation zwischen 8 und 12 Prozent nachgaben. Der Auftragseingang bis März kletterte um 11,7 Prozent auf 1,85 Mrd. Euro, am stärksten wuchs man mit +34 Prozent auf 1,08 Mrd. bei Pulp & Paper. Im Segment Hydro gaben die Neuaufträge um 22 Prozent nach, das Ordervolumen bei Metals wurde gehalten. Der Andritz-Auftragspolster lag zum Quartalsultimo bei 7,93 Mrd. Euro, gut 9 Prozent höher.