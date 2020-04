Rückgang bei Kranhersteller Palfinger im ersten Quartal

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im ersten Quartal 2020 deutlich weniger verdient und auch weniger umgesetzt. Für das Gesamtjahr 2020 hatte der Konzern schon Mitte März eine Gewinnwarnung gegeben und diese nun bestätigt. Die aktuelle Situation (Corona) wirke sich "erheblich" in der Zulieferkette und in eigenen Werken aus. Eine gekürzte Dividende will man dennoch zahlen.

Im Halb- und Gesamtjahr 2020 erwartet Palfinger "größere Nachfrage- und Produktionseinschränkungen".

Kurzarbeit

Die Nutzung der Kurzarbeit sei maximiert worden, die Kapazitäten angepasst. "Im April befanden sich die österreichischen und auch internationale Standorte wie in Italien, Frankreich und Russland in einer teilweisen Betriebspause", erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Ab Ende April will man schrittweise wieder hochfahren.