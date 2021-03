Sechs von zehn Österreichern wollen arbeitsfreien Sonntag behalten

Durch die gemeinsame Freizeit am für viele arbeitsfreien Sonntag werde das gewährleistet. Durch das verstärkte Homeoffice in der Coronapandemie verschwimme ohnehin die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit unter der Woche, umso wichtiger sei dann die Entspannung am Sonntag. "Viele Frauen und Männer halten ohnehin unser Gemeinwesen am Sonntag am Laufen, ich sehe nicht ein, warum es noch mehr werden sollen."

An die historische Dimension erinnerte der Wiener Superintendent der Evangelischen Kirche A.B., Matthias Geist. Am 3. März des Jahres 321 habe Kaiser Konstantin durch ein Edikt den arbeitsfreien Sonntag verpflichtend begründet. "Diese Auszeit ist ein echter Lebensanker", es gehe nicht um Parteipolitik sondern um die Würde des Menschen.