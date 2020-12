Wiens Handelsobfrau fordert Sonntagsöffnung: „Sind zu konservativ“

Das würde die Kundenströme entzerren. Was passiert am 7. Dezember, falls der Lockdown endet? Alle drängen gleichzeitig in die Geschäfte. Das ist nicht gut.

Ein Plädoyer für die Sonntagsöffnung?

Ja. Wer an den Sonntagen vor Weihnachten offen halten möchte, der soll offen halten. Und das wären sicher viele.

Warum ist denn die generelle Sonntagsöffnung so ein großes Tabu-Thema?

Wir sind da zu konservativ. Dabei gäbe es Kompromisse: Man könnte etwa sechs bis acht Sonntage im Jahr definieren, an denen Geschäfte öffnen.

Ich sehe nicht, warum das ein Problem sein soll. In der Pflege, an der Tankstelle, in der Gastro – überall arbeiten Menschen trotz Familienleben am Wochenende.

Lassen sich die aktuellen Umsatzausfälle im Handel beziffern?

Viele Branchen bauen in der Vorweihnachtszeit den finanziellen Polster für das Jahr auf. Selbst wenn wir am 7. Dezember öffnen dürfen, werden manche Einbußen von 50 bis 60 Prozent haben.