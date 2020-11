Kein Abholen möglich: Buchhandel "empört", Anschober will "prüfen"

Dass der Buchhandel weder offen halten noch kontaktlose Abholstationen für Bücher einrichten darf, stößt manchem in der Branche sauer auf. Am Donnerstagvormittag kamen einige Buchhändler und Autoren zum Parlament und haben dort laut NEOS mit Vertretern aller Parteien gesprochen, ob und wie ein direkter Buchverkauf möglich ist. Gesundheitsminister Rudolf Anschober reagierte auf die anschwellende Kritik auf Twitter: "Rechtlich ist das Problem, dass Buchhandlungen Betriebsstätten des Handels sind und eine Öffnung dem Gleichheitsgrundsatz zum restlichen Handel widerspricht. Aber wir prüfen nochmals, ob wir irgendeine Lösung finden."

In der aufgeladenen Debatte spielt auch eine Rolle, dass etwa der Waffenhandel offen halten darf. Auch "im Gasthaus darf sich jedermann sein vorbereitetes Essen abholen und auch bezahlen“, zeigte sich der Obmann des Fachverbandes der Buch- und Medienwirtschaft, Friedrich Hinterschweiger, in einer Aussendung „empört über diese Ungleichbehandlung“.

Verband: "Branche besonders betroffen"

Benedikt Föger, Chef des Buchhandelsverbandes, betont gegenüber dem KURIER: "So, wie ich es verstanden habe, hat es mit den Ausnahmen zur Ausgangsbeschränkung zu tun - und nicht mit einer Schlechterstellung des Buchhandels. Es wäre aber angebracht, den Buchhandel auszunehmen und Abholstationen zu erlauben, da man sonst nur den Onlinegiganten in die Hände spielt." Das Infektionsgeschehen würde dadurch sicher nicht negativ beeinflusst werden. Föger, Chef des Czernin Verlags, weiter: "Rund ein Drittel des Jahresumsatzes im Buchhandel wird in der Vorweihnachtszeit erwirtschaftet, und ohne diese Umsätze wird die ohnehin gebeutelte Branche in große Schwierigkeiten kommen. Abholstationen würden ein Teil der Hilfe sein, aber auch finanzielle Unterstützung bei der Digitalisierung und ein entsprechend hoher Umsatzersatz während des Lockdowns, da diese Branche übers Jahr gerechnet ganz besonders betroffen ist."

Föger weiter: "Wir sind in einem konstruktivem Gespräch mit dem Kunststaatssekretariat, das den Buchhandel während der gesamten Pandemie immer außerordentlich unterstützt hat, selbst wenn es andere Ressortzuständigkeiten betroffen hat." Und: "Wir befürworten Abholstationen für Bücher. Sie dürften aber auf keinen Fall gegen einen höheren Umsatzersatz ins Treffen geführt werden. Zudem finde ich persönlich das Wichtigste für das Weihnachtsgeschäft, aber vor allem für unsere Gesellschaft, dass das Infektionsgeschehen schnell und massiv zurückgeht."