ÖVP-Wahlprogramm: Sonntagsöffnung soll die Wirtschaft retten

Eigentlich startet die Wiener ÖVP erst am Donnerstag offiziell in den Wahlkampf – thematisch bestimmt sie bereits seit einigen Tagen die politische Auseinandersetzung.

In der Integration schlug ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel zuletzt härtere Töne an. Er fordert unter anderem, dass Bewerber um eine Gemeindebauwohnung künftig ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen können. Das werde von Bürgermeister Michael Ludwig und der rot-grünen Stadtregierung derzeit verhindert, kritisiert Blümel.

Weitere Forderungen: verpflichtende Deutschkurse für Eltern von Kindern mit zu geringen Sprachkenntnissen sowie eine Ausweitung des Kopftuchverbots.

"Mehr Freiheit"

Jetzt übt Gernot Blümel – ganz in der Rolle des Finanzministers – Kritik an der „Wiener Bürokratie“: Es brauche „mehr wirtschaftliche Freiheit und weniger Gängelung“, heißt es im Kapitel Wirtschaft des ÖVP-Wahlprogramms, das dem KURIER exklusiv vorliegt. „Wer in Wien gute Ideen hat, soll sie rasch und ohne unnötige Hürden umsetzen können.“

Während die Metropolen in anderen Ländern Wachstums- und Beschäftigungsmotoren seien, hinke das rot-grüne Wien dem Rest Österreichs hinterher.

Ändern will die Wiener ÖVP das unter anderem, indem sie ein seit Jahren umstrittenes Thema angreift: die Sonntagsöffnung. „Unsere Stadt“, heißt es im türkisen Wahlprogramm, „war bis zur Corona-Krise das Ziel vieler Wochenendtouristen, trotzdem sind die Geschäfte am Sonntag geschlossen.“ Was es brauche, seien Tourismuszonen, um den Gästen „das Geldausgeben in der Stadt zu ermöglichen.“