Algerien droht Spanien mit Gas-Lieferstopp

Algerien hat Spanien wegen seines Streits mit dem Nachbarland Marokko mit der Unterbrechung seiner Gas-Lieferungen gedroht. Das Energieministerium in Algiers warnte die Regierung in Madrid am Mittwoch davor, algerisches Gas entgegen der Verträge an andere Länder weiterzuleiten.

Spanien hatte angedeutet, es könne Marokko mit Gas versorgen. Algeriens staatlicher Energieriese Sonatrach deckte 2021 mehr als 40 Prozent der spanischen Erdgasimporte. Der größte Teil davon fließt durch die 750 Kilometer lange Medgaz-Tiefwasserpipeline. Außerdem betrieb Algerien noch die Gaz-Maghreb-Europe-Pipeline (GME) durch Marokko.