Kritik an Airbnb: Wie sich die Plattform auf die Wohnungsnot auswirkt

So würden etwa einige Wohnungseigentümer wegen eines höheren Ertrags lieber an Touristen als an Langzeit-Bewohner vermieten.

In Folge steht weniger Wohnraum zur Verfügung, was insgesamt zu höheren Mieten in einer Stadt führen kann.

Immer mehr Städte gehen gegen Airbnb vor

Immer mehr Städte und Staaten gehen deswegen restriktiv gegen Plattformen wie Airbnb vor.

Spanien hat etwa im Mai die Löschung von 65.000 Anzeigen der Plattform gefordert, weil diese gegen gesetzliche Auflagen verstoßen würden. Die Stadt Barcelona plant überdies ein vollständiges Verbot von Airbnb bis 2029.

Auch in Italien haben im vergangenen Winter erste Städte Verbote ausgesprochen, und zwar gegen die kleinen Metallboxen neben den Eingangstüren, aus denen Touristen den Schlüssel für ihre Ferienwohnung abholen können.