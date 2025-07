Arbeitskräfte im Tourismus: Ohne Ausländer läuft in Österreich nichts

Die Personal-Umschichtung auf dem touristischen Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren enorm beschleunigt, zeigt eine Spezialauswertung des AMS, die dem KURIER vorliegt. So verringerte sich binnen zehn Jahren der Anteil der österreichischen Staatsbürger an den im Tourismus Beschäftigten um ein Viertel von 55,5 Prozent auf 41,3 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Beschäftigung von EU-Bürgern und Drittstaatenangehörigen auf nahezu 60 Prozent.

© Kurier Grafik

Der stärkste Zuzug an Tourismusbeschäftigten kam in den vergangenen Jahren aus Ungarn, die großteils als Tagespendler in das Burgenland, nach Wien oder Niederösterreich zum Arbeiten über die Grenze kommen. Die Gruppe ist mit elf Prozent mehr als doppelt so groß wie die Deutschen mit 4,5 Prozent. Dahinter folgen Rumänen mit 3,7 Prozent. Die größte Gruppe an Beschäftigten aus Drittstaaten stellen die Türken, gefolgt von den Bosniern und Ukrainern. Die Beschäftigung ist seit 2014 kontinuierlich gestiegen, selbst der Corona-Rückschlag aus den Jahren 2019 bis 2021 wurde inzwischen wieder aufgeholt.

Kontingent überschritten Um die Saisonspitzen abzudecken, dürfen 5.000 Saisoniers aus Nicht-EU-Ländern beschäftigt werden. Die Kontingente wurden im Vorjahr zum Teil deutlich überschritten, schreibt das AMS. Insbesondere in Tirol, Oberösterreich und Salzburg waren im Juli sehr viel mehr Saisoniers beschäftigt, als die Quote vorsieht. Ein Überschreiten um bis zu 50 Prozent ist jedoch zu Spitzenzeiten durchaus erlaubt, sofern die Jahresquote eingehalten wird. In der Wintersaison lag die Überschreitung in Tirol, Vorarlberg und Salzburg noch höher. Die Regierung hat inzwischen das Saisonierkontingent um 500 auf 5.500 aufgestockt. Zusätzlich wurde die Anwerbung von 2.500 Saisonarbeitskräften aus den EU-Beitrittsländern des Westbalkans (Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina) durch ein eigenes Saisonkontingent ermöglicht.