Regierung weitet Saisonnier-Kontingent im Tourismus aus

Um den großen Bedarf an Arbeitskräften im Tourismus etwas entgegenzukommen, stockt das Wirtschaftsministerium das Kontingent für Saisonarbeiterinnen und -arbeiter von außerhalb der EU auf. Konkret werden 200 neue Kontingentsarbeitsplätze zusätzlich zu den bisher 4.295 geschaffen, wie Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat ankündigte.

Von den neuen Kontingentplätzen sollen voraussichtlich 170 auf Kärnten entfallen, weitere 30 auf Niederösterreic h, hieß es. In den beiden Bundesländern sei der Bedarf für die bevorstehende Sommersaison besonders groß, meinte Kocher. Durch die Aufstockung der Kontingente könne die Regierung einen Beitrag dazu leisten, dass Tourismusbetriebe in der bevorstehenden gut gebuchten Sommersaison genug Möglichkeiten haben, Personal zu finden.

Die Zahl der zusätzlichen Plätze klinge "vielleicht überschaubar", meinte Tourismus -Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP), für die beiden Bundesländer sei es aber ein wichtiger Schritt. In Kärnten gibt es derzeit 292 Kontingentplätze, in Niederösterreich 68, im Vergleich dazu verfügen Tirol und Salzburg jeweils über mehr als 1.200 Plätze.

Gefragt zum Arbeitskräftemangel, der den Tourismus betrifft, sagte Kraus-Winkler, dass man verstärkt auf Mitarbeitende aus Drittstaaten setzen müsse. Im Jahresschnitt arbeiteten in der Branche in Österreich etwa 45 Prozent Österreicherinnen und Österreicher, 35 Prozent Menschen aus dem EU-Ausland, 7 Prozent aus europäischen Drittstaaten und 13 Prozent aus außereuropäischen Drittstaaten.

Zur erwarteten Entwicklung in der nun anlaufenden Sommersaison gab sich Kraus-Winkler zurückhaltend, aber doch tendenziell positiv. Erste Analysten ließen leichte Steigerungen erhoffen, aber es seien große Verschiebungen möglich. Denn bei den Vorausbuchungen schaue es sehr unterschiedlich aus, so die Staatssekretärin. Die potenziellen Österreich-Gäste schauten sich kurzfristig das Wetter an. Das Vorjahresergebnis könnte gehalten oder leicht überschritten werden, hoffte Kraus-Winkler.

Im heimischen Wintertourismus sind in der abgelaufenen Saison 2023/24 mit 71,12 Millionen Übernachtungen fast so viele gezählt worden wie in der Rekordsaison 2018/19 mit 72,9 Millionen. Damit habe man "recht gut an die letzte Vor-Coronasaison angeschlossen und die drittbeste Saison seit Beginn der Zählungen verzeichnet", sagte Kraus-Winkler.

Rekord im Städtetourismus

Erfolgsfaktor war im Speziellen auch der Städtetourismus, angeführt von Wien. Dieser erreichte für sich - mit 11,5 Mio. Nächtigungen nach 11,1 Mio. im Rekordwinter 2018/19 - einen neuen Rekord.

Im Vergleich zum Winter 2022/23 stieg die Zahl der Nächtigungen um 2,6 Prozent und die Zahl der Gäste um 5,5 Prozent. Kraus-Winkler sah darob eine "noch positivere Bilanz als vor einem Jahr".