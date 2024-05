Österreich punktet im Klimawandel als "Coolcation" für Touristen

Hitzefreies Reisen wird für all jene immer interessanter, die den steigenden Temperaturen im Sommer entkommen möchten. Deutsche Medien berichten immer öfter über den Trend "Coolcation" , eine Wortkreation aus "cool" und "location". Gemeint sind die kühleren Destinationen von den Alpen bis in den hohen Norden, wo Sommer-Temperaturen über 40 Grad, Wasserknappheit, Waldbrandgefahr und ähnlich unangenehme Begleiterscheinungen des Klimawandels nahezu unbekannt sind.

Österreich liegt hier voll im Trend . Ob Berg, ob See, ob Natur und Wasser, Wandern oder Entspannung - Touristiker rechnen mit einer starken Sommersaison. Die alljährlich durchgeführte Potenzialstudie zeigt: Heuer wollen 21 Millionen Menschen ihren Urlaub in Österreich verbringen, um eine Million mehr als im hervorragend gelaufenen Vorjahr. Davon haben elf Millionen auch schon fix gebucht. Das sind immerhin zwei Millionen mehr als im Vergleichszeitraum 2023.

Statt Italien, Griechenland und Türkei stehen jetzt also Österreich, Schweiz, Schweden oder Norwegen immer öfter weit oben auf der Urlaubswunschliste. Österreich punkte hier gegenüber der Konkurrenz in Bayern oder Südtirol mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis, ist Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler überzeugt. Sie will den Fokus in der Tourismuspolitik aber noch viel stärker auf die Nachhaltigkeit lenken und mitunter das "Wachstumsverständnis von gestern neu definieren", wie sie am Tourismustag in Wien vor Journalisten erklärte.