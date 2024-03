ITB Berlin: Wie Krisenländer um Touristen buhlen

Eine von drei Europa-Hallen am Mittwochvormittag auf der internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin: Schweden, Norwegen und Irland – die beliebten Urlaubsdestinationen machen mit bunten, großen Messeständen auf sich aufmerksam. Seitlich ein vergleichsweise kleiner Stand mit blauen Plakatwänden. „Ukraine is here“ steht in weißen Blockbuchstaben darauf geschrieben.