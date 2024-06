Airbnb und Co: Wien bremst touristische Kurzzeitvermietung ein

Während Barcelona die Genehmigungen für die rund 10.000 Wohnungen in der Stadt, die über Plattformen wie Airbnb vermietet werden, aufhebt, ist Wien noch nicht ganz so strikt. Hier werden gerade erst Genehmigungen eingeführt.

Bisher gab es in Wien nur ein Limit: Seit 2018 dürfen Wohnungen in Gebieten, die als Wohnzonen ausgewiesen sind, nicht gewerblich vermietet werden.

Nur gelegentlich – etwa wenn man selbst auf Urlaub ist – dürfen Angebote geschaltet werden. Außerhalb dieser Wohnzonen gab es bisher aber keine Regeln.

Landstraße als Top-Antragssteller

Bis jetzt. Denn ab 1. Juli braucht man in ganz Wien eine Bewilligung, wenn man seine Wohnung für mehr als 90 Tage im Jahr an Touristen vermieten will. Mit der Neuregelung will die Stadt verhindern, dass Wohnraum dauerhaft dem Markt entzogen wird.

„Hier geht es um eine echte Mobilisierung von leer stehenden Wohnungen, die ausschließlich dazu verwendet werden, an Touristen untervermietet zu werden“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).