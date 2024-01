Bilanz für 2023: Zweitbestes Jahr für Tourismus in Wien

"We are back“. Mit der Anspielung auf den Arnold- Schwarzenegger-Sager – und dem Verweis auf die Veranstaltung im Vorjahr – präsentierte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch Wiens Tourismusergebnisse von 2023.

Der Städtetourismus sei wieder angekommen, weshalb die Anspielung sogar noch aktueller sei als im Jahr davor: „Wiens Städtetourismus hat es 2023 geschafft, die Folgen der Pandemie vollständig abzuschütteln“, so Hanke. Vergleicht man aktuelle Daten aus dem Vorjahr mit jenen aus 2019 zeigt sich: Wiens Tourismus kann tatsächlich an das Vorkrisenniveau anknüpfen – und dieses teilweise sogar übertreffen.