Flughafen Wien mit fast 30 Millionen Passagieren 2023

Rekordwerte f├╝r 2024 prognostiziert

F├╝r heuer werden ebenfalls rund 30 Millionen Flugg├Ąste erwartet.

2024 prognostiziert der Flughafen Wien Rekordwerte bei Umsatz (970 Mio. Euro) und Nettogewinn (210 Mio. Euro). "Mit der neuen S├╝derweiterung, die 2027 in Betrieb gehen wird, werden wir hier international zu den Top-Airports aufschlie├čen. Passagierrekorde verzeichnen unsere internationalen Beteiligungen Malta und Kosice, beide haben das Vorkrisenniveau von 2019 bereits ├╝bertroffen. F├╝r 2024 gehen wir von einer Normalisierung der Wachstumsraten im Flugverkehr aus. Der in den vergangenen zwei Jahren au├čerordentlich starke Aufholeffekt nach der Pandemie wird 2024 etwas nachlassen und wir erwarten ein Passagieraufkommen von rund 30 Mio. Flugg├Ąsten im Gesamtjahr" so Vorstand Julian J├Ąger heute in einer Aussendung.