Einkaufen im Urlaub: Wo Österreicher mehr für ihr Geld bekommen

Aber auch in den beliebten Urlaubsländern Griechenland , Slowenien, Kroatien und Italien können sich Österreicherinnen und Österreicher um das gleiche Geld mehr leisten. Teurer als daheim ist es in Großbritannien, den USA und vor allem der Schweiz.

Um einen Euro kann man in einigen Urlaubsländern mehr kaufen als in Österreich. Das gilt heuer insbesondere in Ungarn, Portugal und Spanien, zeigt der jährliche Vergleich zum "UrlaubsEuro" der Bank Austria.

"UrlaubsEuro": USA und Schweiz sind teuer

"Unter den beliebtesten Urlaubsländern erhält man im Sommer 2025 in Ungarn am meisten, rund 50 Prozent mehr als in Österreich", schreibt Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. In Portugal und Spanien ist der UrlaubsEuro rund 30 Prozent, in Griechenland und Slowenien rund 20 Prozent mehr wert als in Österreich.

In der Türkei hat der Euro heuer wegen der hohen Inflation rund 20 Prozent verloren und ist praktisch gleich viel wert wie in Österreich. Auch in Deutschland und Frankreich ist kein Kaufkraftgewinn zu erwarten, während in Italien und Kroatien der Euro immerhin etwa 10 Prozent mehr Kaufkraft hat.

Deutlich weniger als in Österreich einkaufen um das gleiche Geld kann man trotz starkem Euro in den USA (20 Prozent) und vor allem der Schweiz (ein Drittel).