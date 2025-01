Sommerurlaub: Österreicher wollen Luxus, aber möglichst günstig

Der Luxustrend schlägt sich auch im Dertour-Ranking der Top-Destinationen nieder. Während auch im Sommer 2025 wieder die Länder am Mittelmeer (vor allem Griechenland , die Türkei und Spanien ) bei den Österreichern am beliebtesten sind, liegen auf Platz vier heuer die hochpreisigen Malediven .

Ebenso boomen All-inclusive-Urlaube: "Die Kunden sind bereit, etwas mehr Geld auszugeben, wenn dann dafür im Urlaub bereits alles abgedeckt ist", so Fast.

Beim Reiseveranstalter Dertour Austria , zu dem die Marken Billa Reisen und Transair gehören, ist in der aktuellen Saison die Nachfrage nach Luxusreisen gestiegen. Und das betreffe nicht nur die Hotelkategorie, auch Businessflüge werden deutlich öfter nachgefragt, teilt Dertour-Austria-Geschäftsführer Martin Fast in einer Pressekonferenz mit.

Persönliche Buchungen im Reisebüro nehmen nur 16 Prozent der Urlauber in Anspruch. Eine besonders geringe Rolle bei der Urlaubsplanung spielen Reisemessen mit 3 Prozent .

Social Media ist für 21 Prozent eine wichtige Informationsquelle. Auch diese Plattformen nutzen die Unter-29-Jährigen mit 43 Prozent am häufigsten.

Und obwohl die Österreicher bei der Urlaubsplanung vermehrt Wert auf Qualität und Luxus legen, zeigen sie sich in diesem Jahr trotzdem besonders preisbewusst.

Die Luxusdestination, die in der Vergangenheit vor allem im Winter gut besucht war, ist mittlerweile bei vielen auch das Reiseziel für den Sommerurlaub.

Ins neue Jahr ist der Reiseveranstalter mit mehreren Frühbucherangeboten gestartet. Die Aktionen, die bis Ende Februar gebucht werden können, sollen Urlaubern eine Ersparnis von 40 bis 50 Prozent bringen, so Fast.

Dieses liege nicht nur an einer guten Buchungslage, sondern auch an Preissteigerungen und der Pleite des Mitbewerbers FTI . Auch für 2025 rechnet Fast mit einem Umsatzwachstum im "deutlichen zweistelligen Bereich".

Fast ist jedenfalls davon überzeugt, dass Urlauber bei Dertour ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finden würden - und dass sich das auch in den Zahlen niederschlägt: "2024 war das beste Jahr seit dem Bestehen von Dertour Austria", sagt der Dertour-Chef und verweist auf ein Umsatzplus zum Vorjahr von 41 Prozent .

Darauf reagiert auch Dertour. "Der Preis ist heiß. Das bedeutet, dass wir ordentlich kalkulieren müssen und sehr genau aufpassen, dass wir für den Kunden preislich attraktiv sind", sagt Fast. Das betreffe Urlaube in allen Preissegmenten , da auch Kunden im Luxussegment Angebote vergleichen, um zum günstigsten Preis buchen zu können.

Spartipps für den Urlaub

Neben dem Frühbuchen gibt der Dertour-Chef noch weitere Tipps für eine möglichst preiswerte Reise: So wären Hotels, die nicht direkt am Meer liegen, häufig deutlich günstiger, als solche in direkter Strandlage.

Auch wer zeitlich flexibel reist, kann sparen, etwa wenn statt samstags bereits am Freitag hin- und dann auch wieder zurückgeflogen wird.