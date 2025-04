Touristen aufgepasst: Vor diesen Urlaubszielen warnen Experten

Hitzebedingte Sterblichkeit nimmt zu

"Das Mittelmeer wird irgendwann keine beliebte Urlaubsregion mehr sein, vor allem nicht im Sommer", sagt die Meteorologin Michaela Koschak gegenüber BuzzFeed News. "Alles südlich der Alpen ist im Klimawandel besonders von Unwettern und extrem hohen Temperaturen betroffen. Temperaturen über 45 Grad Celsius werden hier bald keine Seltenheit mehr sein", so die Expertin. Koschak rät daher, Urlaubsregionen wie Italien, Spanien, Griechenland und Südfrankreich künftig eher zu meiden.

Auch Hans Kluge, der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), warnt vor europäischen Ländern als Urlaubsziel. Die Region Europa sei unter den sechs WHO-Regionen (Afrika, Amerika, Südostasien, Europa, Östliche Mittelmeerküste, Westpazifik) diejenige, die sich am schnellsten erwärmt.

Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Schätzungen der WHO zeigen, dass es weltweit in den Jahren 2000 bis 2019 jährlich etwa 489.000 hitzebedingte Todesfälle gab, darunter durchschnittlich rund 176.000 pro Jahr in Europa. In den vergangenen 20 Jahren habe die hitzebedingte Sterblichkeit um 30 Prozent zugenommen, so Kluge.