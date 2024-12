Urlaubsplanung 2025: So holen Sie die meisten freien Tage heraus

Für ausgewiesene Tüftler stellt sich aber noch ein "Wie" zusätzlich ein: Wie lässt sich aus dem (gefühlt immer zu knappen) Kontingent an Urlaubstagen das meiste heraus holen, quantitativ?

Das hat freilich einen Haken, denn in den Genuss kommen nur Beschäftigte jener Branchen, in denen gesetzliche Feiertage und Wochenenden automatisch als dienstfrei gelten.

Der Chef oder die Chefin muss der Terminwahl zustimmen. Umgekehrt kann der Arbeitgeber einem Dienstnehmer im Regelfall auch keine bestimmte Zeitspanne vorschreiben , in dem der Urlaub zu konsumieren ist.

Doch bevor jetzt die Kalender euphorisch gezückt werden: Bezahlter Urlaub ist zwar ein verbrieftes Recht jedes unselbstständig Beschäftigten in Österreich, aber Urlaub hat im gegenseitigen Einvernehmen zu erfolgen.

April , Mai und Juni machen die Durststrecke davor aber richtig wett. Ostern fällt 2025 spät, erst am 20. April ist Ostersonntag.

Februar und März sind bitter, was Urlaubszuckerln betrifft – es gibt keine. Allerdings stehen im Februar bekanntlich die nach Bundesländern gestaffelten Semesterferien an.

Wer also nicht an Schulferien gebunden ist und sich nach der Karwoche freinehmen kann, bekommt mit acht gebuchten Urlaubstagen ab 22. April gute zwei Wochen frei, inklusive dem ersten Wochenende im Mai gerechnet: Dazwischen wartet nämlich schon der 1. Mai, der Tag der Arbeit.

Die tragische Geschichte hinter dem Tag der Arbeit

Der ist ja trotz seines Namens bekanntermaßen ein arbeitsfreier Staatsfeiertag: In der Zweiten Republik gilt das seit 1949, in der Ersten Republik wurde der 1. Mai von der konstituierenden Nationalversammlung 1919 als "allgemeiner Ruhe- und Festtag" bestimmt.

Die Geschichte hinter dem Feiertag ist allerdings wenig feierlich: Nachdem US-Gewerkschaften zum Generalstreik aufriefen, um der Forderung nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag Nachdruck zu verleihen, kamen am 1. Mai 1886 Tausende Menschen auf dem Haymarket Square in Chicago zusammen. Dies endete aber in einem Aufruhr, bei dem protestierende Arbeiter wie einschreitende Polizisten getötet wurden. Das wurde später als Haymarket-Massaker bekannt.