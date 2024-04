1. Mai: Die Tradition des Feiertags begann mit einer Tragödie

Am 1. Mai 1886 versammelten sich Tausende Menschen auf dem Haymarket Square in Chicago. Aber aus dem Protest wurde ein Aufruhr, bei dem Arbeiter von Polizisten erschossen und Polizeibeamte von Arbeitern getötet wurden.

Auch in Österreich marschierte 1890 die Arbeiterschaft, speziell in Wien, was im bürgerlichen Lager für Unruhe sorgte. So sehr, dass Geschäftsleute ihre Läden verbarrikadierten.

In Wien wurde die für jene Zeit größte Lautsprecheranlage aufgebaut, damit Adolf Hitlers Rundfunkrede in einer inszenierten Massenveranstaltung auch ja keiner überhört. Doch ausgerechnet durch den Nationalsozialismus wurde der 1. Mai wieder zum gesetzlichen Feiertag, der bei vollem Lohnausgleich arbeitsfrei war.

Ein Wandel in der Bedeutung

Arbeitsfrei und gesetzlicher Staatsfeiertag ist der 1. Mai in der Zweiten Republik seit 1949, wirklich begangen im öffentlichen Raum wird er aber erst seit 1956. Das hält sich bis heute, auch wenn die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Aufmärschen zusehends geschrumpft ist.

Dennoch sei der 1. Mai mehr als nur Symbolik oder Nostalgie, wie Historiker Konrad betont. "Natürlich hat sich ein Wandel ergeben, um den Acht-Stunden-Tag geht es heute nicht mehr. Aber als Festtag der Arbeiterbewegung ist der 1. Mai nach wie vor von Bedeutung."

Die politische Symbolik

Konrad erinnert an den 1. Mai 2016, als SPÖ-Chef und Bundeskanzler Werner Faymann am Rathausplatz in Wien ausgepfiffen wurde. Das zeige dann schon eine Stimmungslage in einer Partei. "Der Tag hat natürlich eine politische Symbolik", überlegt Konrad, speziell für eine Partei wie die SPÖ, deren Geschichte aus der Arbeiterbewegung kommt. "Wenn in Wien nur 300 Menschen demonstrieren würden, dann hätte die Sozialdemokratie ihre Bedeutung verloren."