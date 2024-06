Fast 600 Hitze-Tote in Saudi-Arabien: "Viele Pilger halten sich nicht an Vorgaben"

Trotz der tragischen Situation in Mekka seien die rund 700 österreichischen Pilger, die sich derzeit dort aufhalten, wohlauf. Bisher gab es weder Meldungen über Todesfälle noch über schwere Erkrankungen. "Die Österreicher halten sich an die Richtlinien der Guides und der Reiseveranstalter. Sie bleiben trotz der Ausnahmesituation ruhig", erklärt der Guide.

Während der Pilgerfahrt müssen viele Rituale unter freien Himmel und zu Fuß vollzogen werden, was vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung darstellt. Der Einschätzung des Wiener Imams nach würden viele Pilger Anweisungen missachten – etwa, sich bei hohen Temperaturen nicht ohne Sonnenschirm in der prallen Sonne zu bewegen.

Ähnlich ist die Situation in Deutschland, wo jährlich 4.000 bis 5.000 Pilger zugelassen werden, sich jedoch doppelt so viele für das Hadsch-Visum bewerben.

Dieses Jahr trafen etwa zwei Millionen Musliminnen und Muslime aus rund 180 Ländern in Saudi-Arabien ein. Wer allerdings die Hadsch-Reise antreten darf, hängt von strikten Vorgaben der saudischen Regierung ab. Im Allgemeinen gilt: Pro 1.000 Muslime in Ländern mit muslimischer Mehrheit darf ein Pilger nach Saudi-Arabien reisen.

"Der Preis hängt vom Hotel und der Lage ab. Wenn man ganz nah an der Großen Moschee übernachten möchte, zahlt man mehr. Dafür erspart man sich aber den langen Fußweg bei der Hitze", so der Imam.

Während in der Vergangenheit Massenpaniken in Mekka die meisten Todesopfer forderten, sind es nun die extremen Temperaturen, die den Menschen bei der Hadsch zusetzen. 1990 starben 1.426 Menschen in einem Tunnel zwischen Mekka und Mina, 2015 forderte eine Massenpanik in der Nähe von Mina 717 Todesopfer.

"Es braucht mehr Aufklärung. Die Behörden und die Hadsch-Reiseleiter müssen den Leuten immer wieder klarmachen, dass extreme Verhältnisse herrschen und dss sich die Pilger schützen müssen", so der Wiener Hadsch-Führer. Sonst könnte sich die heurige Tragödie im nächsten Jahr wiederholen.