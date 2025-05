Fitness, Friseur, Catering: Was man über Airbnb künftig buchen kann

Weil in immer mehr Städten strenge Regeln für die private Zimmervermietung erlassen werden, drängt die Unterkünfte-Plattform Airbnb in neue Geschäftsfelder. Künftig sollen über die App auch Dienstleistungen von Masseuren, Haar-Stylisten sowie professionellen Köche oder Catering gebucht werden können. Auch touristische Angebote wie etwa Museumsbesuche, Reitausflüge oder Kochkurse sollen das Angebot erweitern.

"Hotels haben etwas, was wir nicht haben: Dienstleistungen", sagte Airbnb-Chef Brian Chesky. Dieses Manko wolle Airbnb jetzt ausgleichen. Das Angebot startet zunächst in 260 Städten mit zehn Kategorien. Dazu gehören unter anderem auch Angebote von Fitness-Trainern und Fotografen. Das Angebot soll mit der Zeit auf mehr Arten von Dienstleistungen ausgeweitet werden. Durch eine Update der App werden nach der Buchung einer Übernachtung Dienstleistungen und Erlebnisse in der Nähe vorschlagen.