Abschreibung aus Linz-Swap belastet Jahresgewinn der BAWAG

Im August des vorigen Jahres musste die Bank ihre gegen die im Rahmen eines Swapgeschäfts mit der Stadt Linz gebuchte Forderung in Höhe von 254 Mio. Euro vor Steuern komplett abschreiben. Nach Steuern entspreche das einem Effekt von 190 Mio. Euro, so die Bank. Die Abschreibung folgte auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH), der das Swapgeschäft aus dem Jahr 2007 zwischen der Stadt Linz und der BAWAG für ungültig erklärt hatte.

Bank rechnet mit "normalisierten Zinsumfeld"

Im operativen Geschäft erzielte die Bank indessen Steigerungen. Der Nettozinsertrag stieg dank höherer durchschnittlicher Kundenkredite und gestiegenen Zinsen um 8,8 Prozent auf rund eine Mrd. Euro. Die Kredite am Kunden legten im Schnitt um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Der Provisionsüberschuss wuchs um 9,6 Prozent auf 309 Mio. Euro.

Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR), also das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen, verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 35,9 Prozent. Der BAWAG-Chef zeigte sich zufrieden mit den operativen Ergebnissen. "Trotz zunehmendem Gegenwind, volatilen Kapitalmärkten und einer Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte war 2022 ein weiteres Rekordjahr für den Konzern, in dem wir alle unsere Ziele übertroffen haben", so CEO Anas Abuzaakouk laut Aussendung.