BAWAG steigerte Gewinn im ersten Halbjahr um rund ein Viertel

Die börsennotierte BAWAG hat im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 245 Mio. Euro erwirtschaftet, um gut ein Viertel (27 Prozent) mehr als in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 2,74 Euro. Der Nettozinsertrag erhöhte sich aufgrund höherer durchschnittlicher Kundenkredite um 7 Prozent auf 492 Mio. Euro, der Provisionsüberschuss stieg unter anderem durch den Zukauf der Hello Bank um 16 Prozent auf 159 Mio. Euro, teilte die Bank am Donnerstag mit.