AK unzufrieden mit Kundenservice der BAWAG

"Die Bawag PSK ist seit vielen Jahren Spitzenreiter unter den Banken in unserer Beschwerdestatistik", so AK-Konsumentensch├╝tzerin Gabriele Zgubic. Beklagt w├╝rden Schlangen in Bankfilialen und zu wenig Filialen. "So gibt es etwa in Wien - laut Filialfinder - nur mehr zehn Filialen, drei davon sind reine Selbstbedienungs-Foyers", rechnete die AK heute vor.