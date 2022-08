BAWAG-Kunden bekommen Geld zurück

In einem weiteren Verfahren ging es unter anderem um die Abgaben für eine Löschungsquittung im Rahmen eines Hypothekarkredites. "So wurde vom Obersten Gerichtshof eine Klausel als intransparent und damit rechtswidrig erkannt, wonach sämtliche mit der Löschung des Pfandrechtes verbundenen Kosten vom Kreditnehmer bzw. vom Eigentümer zu tragen sind", so die Arbeiterkammer am Donnerstag in einer Aussendung.

Antragstellung

Von der Rückzahlung potenziell betroffen sind alle Kunden der BAWAG und easybank, die über ein Giro- und Onlinekonto bei den Instituten verfügen, eine Kreditkarte erworben oder einen hypothekarisch besicherten Verbraucherkredit abgeschlossen haben.