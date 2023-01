Bawag-Vorstände gehen in großem Stil auf Einkaufstour

Von den ATX-Managern stechen jene der Bawag als besondere Kursjäger heraus. Vier der größten fünf Manager-Deals kommen aus der Vorstandsriege der Bank. Chef Anas Abuzaakouk kaufte um rund 3,3 Mio. Euro zu, Vorstand Satyen Shah sogar um fast 3,6 Millionen. Inzwischen besitzt das Management 3,2 Prozent an der Bawag.

Einzig OMV-Chef Alfred Stern mischt sich auf Platz drei unter die Banker. Knapp 600.000 Euro ließ er im August für 14.200 Aktien des Ölkonzerns springen. Der noch recht neue Vorstandschef muss vertraglich seinen Bestand an OMV-Aktien innerhalb der ersten fünf Jahre in der Höhe des doppelten Jahresgehalts aufbauen. Der Zielmarke von rund 50.000 Stück kam er so einen großen Schritt näher.