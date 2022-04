Fast ein Drittel weniger Neuwagen im März zugelassen

Die Pkw-Neuzulassungszahlen haben sich in Österreich im März noch einmal deutlich eingebremst. Mit 20.653 Pkw sind um 30,1 Prozent weniger Neuwagen als im März des Vorjahres zum Verkehr zugelassen worden, teilte die Statistik Austria am Montag mit. "Schon im Februar war der Automarkt mit einem Minus von knapp 19 Prozent im Rückwärtsgang unterwegs", erinnerte Generaldirektor Tobias Thomas. Im Jänner gab es gegenüber dem schwachen Jahresanfang 2021 gut 10 Prozent Plus.

Im gesamten ersten Quartal sank die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 17,5 Prozent auf 52.375. Dabei ging die Zahl der Diesel-Pkw-Neuzulassungen um 27,2 Prozent zurück, jene der Benziner um 23,4 Prozent. Bei alternativ betriebenen Pkw betrug das Minus lediglich 2,3 Prozent. Damit stellten die Pkw mit Elektro, Erdgas, bivalentem Betrieb, kombiniertem Betrieb (Hybrid) oder Wasserstoff (Brennstoffzellen) bereits 38,4 Prozent der Neuzulassungen, die Benziner 38,9 Prozent, die Diesel-Pkw 22,6 Prozent.